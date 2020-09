“Un Esplosione di Legalità” (con video)

Questa settimana Vi portiamo a conoscere il CampRebel della Lions Squad ASD a Cologno Monzese ( MI ) con Marco Annis . Una polisportiva costruita con passione, ed autofinanziata , che nasce in uno spazio abbandonato da decenni e che presentava molte pericolosità . 🏻Propio da questo esempio , partiamo con una proposta : PROGRAMMA ZERO DEGRADO Affidare al terzo settore edifici ed aree in stato di abbandono ed occupazione , e che tutt’oggi creano pericolosità e crimine. Proponiamo alla parte pubblica una sinergia con volontari e associazioni , sotto forma di comodato d’uso dell’ abbandonato , che diverrebbe così una ” casa ” per numerose attività sportive e non , che ne sono prive . I molteplici benefici di questa operazione , porterebbero i cittadini a riappropriarsi dei loro territori , ed eleverebbero la qualità della vita e della sicurezza nelle zone coinvolte . Perché non provare ??? Programma Zero Degrado

