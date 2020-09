Coronavirus: 46 i nuovi casi a Milano, 211 in Lombardia. 5 nuovi decessi

Sono stati 81 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 46 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 211 di cui 25 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico a fronte di 14.926 tamponi effettuati. Si sono registrati 5 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da sabato sono stati 134, le persone in terapia intensiva sono 38, in aumento di 2 rispetto al giorno prima. Sono 264 (-7) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva.