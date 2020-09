Via Pepe, rissa a bottigliate : arrestato un brasiliano

I carabinieri hanno arrestato per tentata rapina e lesioni un 18enne brasiliano, residente a Milano e con diversi precedenti, per l’aggressione a danno di due ragazzi cinesi di 26 e 23 anni avvenuta nel corso della notte in via Guglielmo Pepe. Stando a quanto ricostruito, il 18enne insieme ad altri due complici riusciti poi a fuggire, aveva derubato le vittime dei loro telefoni cellulari e, raggiunto da queste ultime, aveva avuto con loro una violenta collutazione in cui il ragazzo di 26 anni è rimasto ferito al volto da un coccio di bottiglia. Il 18enne è stato individuato dai carabinieri, poco dopo la tentata rapina, mentre cercava di nascondersi nell’atrio di un palazzo della stessa via Guglielmo Pepe. (Mianews)

