La Milano della Bellezza: andiamo a scoprire i capolavori presenti in città

“La bellezza è tutt’ora un assoluto ed è un valore oggettivo, nel senso che chiunque si rende conto se una cosa è bella oppure no; poi c’è una parte di opinabilità dovuta al gusto, ma è assolutamente indubbio che luoghi o architetture o opere d’arte costruiti secondo caratteristiche di armonia e di buon gusto siano indiscutibilmente belli. Perché sono belli? Perché hanno una resistenza all’incedere del tempo che li fa essere continuamente attraenti, che viene avvertita da chiunque come una sensazione di armonia e di ordine estetico.” (Vittorio Sgarbi)

E c’è una bellezza affettiva che ricorda sprazzi di vita, di condivisioni, lampi autunnali di riflessione, squarci di stelle e di luci. Con gli occhi inebriati da quel fiore rosso sul balcone, da quel vicolo ombroso, dal quel muretto sgretolato dal tempo. Ma in questa Milano sottotono, pastellata ancora di colori estivi, un salto con orgoglio tra i capolavori presenti in città potrebbe rappresentare un tuffo nella grande Arte. La Bellezza in cui annegare le ore a volte matrigne di questo periodo. Ecco l’elenco:

L’ULTIMA CENA, Leonardo da Vinci

1495-1498 Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Dipinto parietale a tempera grassa su intonaco

CRISTO MORTO, Andrea Mantegna

1480 Pinacoteca di Brera



IL QUARTO STATO, Giuseppe Pellizza da Volpedo

1901 Museo del Novecento

Dipinto a olio su tela

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE, Raffaello Sanzio

1504 Pinacoteca di Brera

IL BACIO, Francesco Hayez

1859 Pinacoteca di Brera

PIETA’ RONDANINI, Michelangelo Buonarroti

1552 – 1564 Museo della Pietà Rondanini

CANESTRA DI FRUTTA, Caravaggio

1599 Pinacoteca Ambrosiana

RITRATTO DI PAUL GUILLAUME, Amedeo Modigliani

1916 Museo del Novecento



FORME UNICHE DELLA CONTINUITA’ NELLO SPAZIO, Umberto Boccioni

1913 Museo del Novecento



ELASTICITA’, Umberto Boccioni

1912 Museo del Novecento



FEMME NUE, Pablo Picasso

1907 Museo del Novecento



COMPOSIZIONE, Wassily Kandinsky

1916 Museo del Novecento



WALD BAU, Paul Klee

1919 Museo del Novecento

I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer

Hangar Bicocca

Haunted House di Robert Gober e Louise Bourgeois

Fondazione Prada