Abbattuta statua di Sant’Antonio in Via Farini

E’ stata abbattuta la statua di Sant’Antonio in Via Farini.

Il danneggiamento e l’abbattimento della statua di Sant’Antonio e’ un ulteriore atto vandalico che scuote Milano: esprimiamo molta preoccupazione sia per il messaggio di intolleranza verso un simbolo cattolico, sia per la totale impunità in cui si è compiuto il misfatto.

Preoccupa il vandalismo impunito e il messaggio di intolleranza.

E’ inesistente il presidio notturno, in particolare quello della Polizia Locale. Qualche mese fa è toccato alla statua di Montanelli, ora a quella di Sant’Antonio: il Sindaco Sala affronti seriamente il problema del vandalismo.