Monumentale: torna la rassegna dedicata ai ragazzi

Riprende “Monumentale 4 Kids”, la rassegna di spettacoli teatrali gratuiti per ragazzi dagli 8 ai 13 anni all’interno del Cimitero Monumentale.

In tre giornate – sabato 19 settembre, sabato 3 ottobre, sabato 17 ottobre – si susseguiranno cinque appuntamenti gratuiti con due spettacoli scritti ad hoc e interpretati da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con i musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado: protagonisti lo spirito creativo di Bruno Munari e l’opera immortale di Alessandro Manzoni. Il progetto sceglie il linguaggio del teatro per avvicinare i più giovani a un luogo ricco di arte e memoria, che nel 2019 ha accolto tra i suoi viali alberati oltre 100mila visitatori. “Monumentale 4 kids” mette in scena le storie dei personaggi che hanno fatto grande Milano, molti dei quali sepolti e ricordati al Cimitero Monumentale, e le cui storie aspettano solo di essere raccontate. Il primo appuntamento è sabato 19 settembre alle ore 11.30 e alle ore 15 con lo spettacolo “Tutto ciò che prima non c’era” di Luca Rodella con Paola Campaner, Giuseppe Palasciano e musiche di Roberto Dibitonto. Grazie allo spirito creativo di Bruno Munari scopriamo come anche un mondo ultraterreno sia tutto da creare, in un viaggio fantastico tra le tombe del Monumentale, tra musica, colori, forme e scarabocchi. I ragazzi saranno condotti in un aldilà tutto da immaginare e inventare, perché fantasia è tutto ciò che prima non c’era anche se irrealizzabile.

Lo spettacolo sarà replicato sabato 17 ottobre alle 11.30 e alle ore 15. Sabato 3 ottobre alle ore 15 andrà in scena lo spettacolo “Oserei dire: Provvidenziale!” di Luca Rodella con Giuseppe Palasciano, Sara Zanobbio e musiche di Roberto Dibitonto. Due istrioni del Seicento irrompono in scena a suon di versi: lui sanguigno e prepotente, lei cauta e di lui innamorata. L’impresa impossibile è creare un’opera immortale, che narri l’Italia degli umili e oppressi, coi suoi paesaggi colmi di speranze e timor di Dio, e poi ancora le crisi, le pestilenze, le ottusità popolari, qualche virtù… Un assaggio dei Promessi Sposi di Manzoni in chiave leggera e divertente.Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza e saranno confermati anche in caso di pioggia. L’ingresso agli spettacoli è gratuito con prenotazione obbligatoria. Dato il numero limitato di posti disponibili si accetta la prenotazione di un solo accompagnatore per ogni bambino.

Per le prenotazioni del primo appuntamento di sabato 19 settembre: https://monumentale4kids-19sett2020.eventbrite.it/