Coronavirus: 42 i nuovi casi a Milano, 281 in Lombardia. 1 nuovo decesso

I nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano sono stati 87, di cui 42 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 281 di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico a fronte di 21.757 tamponi effettuati per un rapporto dello 1.29%. Si è registrato un decesso.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 130, le persone in terapia intensiva sono 32 (+2). Sono 272 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+8)

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.889.861 tamponi.