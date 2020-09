Samuele Piscina (Presidente Municipio 2), “Leonka, assembramenti e disturbo quiete tutto il giorno. Ora basta!!!”

“Capisco la voglia di socializzare, capisco che sia piacevole ascoltare musica all’aperto, capisco che dopo il lockdown sia ancora più marcata la voglia di evasione, <attacca Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano> ma non comprendo come al Leonkavallo sia da un decennio permesso TUTTO!” “Musica a tutto volume per 8 ore ogni giorno e assembramenti in barba a tutte le limitazioni dettate dal Governo per contrastare il Covid-19 non sono più accettabili, soprattutto da parte di chi è storicamente poco avvezzo al rispetto delle regole e del bene comune” “Chiediamo al Sindaco, anche a nome di centinaia di residenti nel quartiere costretto a sopportare il Leonka, <conclude il Presidente leghista> di mobilitare la Polizia Municipale e il Prefetto per verificare la situazione e reprimere ogni forma di illegalità”.

