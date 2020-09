Il Centro di Milano invaso dai topi

“Oplà…attenti ai topi” Sì quei simpatici roditori che hanno invaso Piazza Scala e Piazza Vetra, che sfrecciano tra i passanti, che, bisogna dirlo, sentono l’odore della “nobiltò” del luogo. Ecco il Centro, tutto profumi e paillettes, ora con i topi. Nuovo “Modello Milano? Nuovo progetto creativo di Sala? I topi, osserva il Corriere, escono allo scoperto da piazza Vetra a San Babila Denunce e Sos dei cittadini Più che una nuova emergenza, una conferma. Se si scorrono le «apparizioni» di topi in città durante il 2019, il problema è generalizzato, proprio come negli ultimi giorni. Infine i numeri: secondo l’associazione Aidaa (Associazione difesa animali e ambiente, 2015) i topi a Milano sono circa 5milioni, una stima allora respinta da Comune e Mm. Sono aggressivi e imprevedibili. Il Corriere cita “Ci sono poi gli Sos continui dai Navigli e dalla Martesana; ai soliti perché se ne aggiunge uno inedito: due biologi, Bobby Corrigan e Michael H. Parsons, hanno descritto un cambiamento nelle abitudini dei roditori, dovuto al lockdown, per la rivista Insider: chiude un ristorante e una colonia perde le proprie risorse”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845