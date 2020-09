Emergenza nutrie: situazione vergognosa, tombe piene di escrementi, giardini invasi

A Marco Cagnolati (F.I) è data solo la possibilità di segnalare, di insistere perché l’emergenza dell’invasione delle nutrie nei cimiteri, nei campi, nei giardini è vergognosa, ripetendo la richiesta di un pronto intervento con una lettera indirizzata al Sindaco e agli assessori di competenza:

“Nonostante le segnalazioni e le richieste inviate esattamente un anno fa e ad oggi NULLA E’ CAMBIATO. Come vedete la presenza di Nutrie presso il Cimitero di Lambrate, il Parco Lambro (con annesso Q.re Feltre) e l’area di Via Monfalcone (assieme al Q.re Cimiano – Don Calabria – Crescenzago – Rubattino) è fuori controllo – allego foto attuali e inviate con la scorsa richiesta in quanto la situazione permane invariata. I tre campi sono pieni di escrementi sia sulle tombe che sui vialetti. Oltre a diventare un problema igienico c’è anche l’impossibilità di pregare in sicurezza sul luogo di sepoltura dei propri cari per la paura che da qualche tomba possano uscire dai cunicoli scavati le nutrie spaventando o magari morsicando i malcapitati visitatori”

Il consigliere aveva già scritto “Si riscontra già da molto tempo la presenza di un numero molto elevato di Nutrie (come ben noto), mi scrive un residente che, per esempio al campo 10, nel giro di pochi mesi, all’interno delle tombe in prossimità delle lapidi sono state scavate addirittura delle tane.

Inoltre i campi sono pieni di escrementi sia sulle tombe che sui vialetti.

Oltre a diventare un problema igienico c’è anche l’impossibilità di pregare in sicurezza sul luogo di sepoltura dei propri cari per la paura che da qualche tomba possano uscire dai cunicoli scavati le nutrie spaventando o magari morsicando i malcapitati visitatori”. Ma nessuna risposta gli era stata recapitata.

Cagnolati insiste “Chiedo che vengano effettuati interventi al fine di ridurre il fenomeno legato alla presenza di questi roditori” E osserva “Nonostante l’emanazione da parte di Regione Lombardia del Piano contenimento Nutrie, non mi risulta che il Comune di Milano abbia deciso di attuarlo.

A causa di ciò ora chi si reca a pregare per i propri defunti non può più farlo in serenità vedendosi la tomba del proprio amico o familiare ricoperta di feci oppure usata come vera e propria tana da questi animali che in più occasioni si sono dimostrati aggressivi purtroppo nei confronti di chi, inavvertitamente, si dovesse avvicinare troppo alla loro tana (COME PURTROPPO GIA’ ACCADUTO IN DIVERSE OCCASIONI)

Stessa cosa accade su prati e giardini dei quartieri in oggetto e all’interno dei giardini condominiali. La situazione è inaccettabile !!!!

In allegato anche il piano provinciale di controllo della nutria.

Marco Cagnolati (F.I) Consigliere Municipio 3