Milano, in metro senza mascherina, 10 ragazzi multati per 2.800 euro.

Sulla linea della metro 2 a Milano dieci ragazzi, tra cui otto minori, sono stati sorpresi senza la mascherina protettiva e multati dalla polizia per un ammontare di 2800 euro (280 euro a sanzione), che possono diventare 4000 se non saranno pagati entro 5 giorni. La mascherina è obbligatoria al chiuso e sui mezzi pubblici secondo l’ordinanza della Regione Lombardia in scadenza il prossimo 10 settembre.

I controlli straordinari del sabato sera nei pressi della stazione metro Garibaldi hanno portato anche alla scoperta e conseguente denuncia di 4 minori che si stavano recando nei luoghi della movida portando droga, superalcolici e armi da taglio. Delle 261 persone controllate dalla polizia, tutte dirette alla movida meneghina da Gessate e dalle zone limitrofe per vivere la movida meneghina, 25 avevano precedenti. Quattro minori sono stati denunciati a piede libero per possesso di arma da taglio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: avevano con sé due coltelli, martelletti frangi-vetro e 9,3 grammi circa di marijuana suddivisa in varie dosi. Sempre ai minorenni sono state anche sequestrate 6 bottiglie di superalcolici. Un altro minorenne è stato denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale perché si è opposto ai controlli. Per finire altro ragazzo, ancora minorenne, è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di una pistola tipo softair riproduzione di una Glock, priva del tappino rosso di sicurezza.