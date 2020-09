“Un Degrado Lungo 30 Anni” 1 Parte (con video)

A Pieve Emanuele nella città metropolitana di Milano, esiste un quartiere abbandonato quello ex Incis di via delle Rose.

1985 Quest’area è opera delle società di Salvatore Ligresti, vengono costruite, ma finiscono male subito ed incompiute vengono abbandonate. Ma non rimangono disabitate per molto anzi, negli edifici che la compongono prosperano criminalità e spaccio, e sopraggiungono anche il degrado e la pericolosità

2005 L’area viene acquisita da Aler (l’azienda per l’edilizia residenziale di Regione Lombardia) per essere riqualificata e messa in sicurezza con l ‘obiettivo di giungere ad una dismissione

Settembre 2020 Arrivando ai giorni nostri , evidenziamo che nonostante i proclami della proprietà Aler , e le ingenti spese di denaro pubblico effettuate, NULLA è stato fatto.

IERI – OGGI I Cittadini che avevamo conosciuto nel precedente sopralluogo (3 anni fa) sono ancora nelle stesse condizioni 🤬 e sono giustamente sempre più arrabbiati… cit. ” La nostra pazienza è finita , ci viene in mente quasi quasi di cominciare ad abbatterli noi se non lo fanno loro ” FINE 1 PARTE … www.cityreport.it

