Zingaretti denunciato dal “Popolo delle Mamme” d’intesa con l’associazione “l’Eretico”

L’Associazione “Il Popolo delle Mamme” di intesa con l’Associazione “l’Eretico” hanno fatto una Denuncia/Querela contro Nicola Zingaretti (Segretario del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio) per i motivi di incitazione alla rivolta contro coloro, che hanno organizzato per il 5 settembre la manifestazione a Roma per chiedere l’abolizione delle cosiddette Leggi Azzolina e Lorenzin che di fatto insieme ai tanti Dpcm hanno ridotto la libertà di ognuno di Noi. Le mamme, associazioni, comitati e semplici cittadini saranno in piazza per esprimere dissenso e disprezzo controquesti provvedimenti, in modo democratico e nel rispetto della Costituzione, L’Associazione “Il Popolo delle Mamme” di intesa con l’Associazione“l’Eretico” chiedono a Zingaretti di porre le scuse alle tante Mamme che sono state offese dalle sue parole, che in parte riportiamo, e da luidichiarate a mezzo stampa, tra le frasi più diffamatorie e di istigamento riportiamo “auguriamo una rivolta popolare” e “apostrofando gli organizzatori gente folle”. Siamo stati costretti – dichiarano Roberto Nuzzo e Angelo Giorgianni – a fare questa denuncia poiché, frasi del genere per un sereno e pacifico svolgimento della stessa, potrebbero alla vigilia della nostra manifestazione creare tensioni. Le nostre associazioni hanno come unico obiettivo la salvaguardia e la qualità della vita dei bambini, e non solo. Pertanto, abbiamo organizzato il 5 settembre a Roma la manifestazione “SALVIAMO I BAMBINI” alla quale hanno aderito circa 44 tra associazioni e comitati.

Si allega copia di alcuni articoli stampa ed locandina elenco delle adesioni.

Il Consigliere

Associazione

“Il Popolo delle Mamme”

Dott. Roberto Nuzzo