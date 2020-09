Noi ragazzi negli anni ’80 e ’90. E oggi, e domani ?

Altro che questa movida…

Ci si trovava al muretto, alle panchine, in piazzetta e poi si partiva, una puntatina in Corso Vittorio Emanuele, auto in doppia fila, quattro chiacchere alle Tre Gazzelle, poi al Divina, Al Pantea, al Primadonna, un paio di Gin Fizz bastavano per tutta la serata. Fatta la chiusura, un ultimo giretto al Plastic e poi si andava in Brera a prendere le focaccine appena sfornate, nessuno molestava le ragazze sole, nessuno ti aggrediva, e se qualcuno era troppo esagitato, arrivava la “madama” e in due minuti il problema era risolto.

Altro che apericena…

Si prendeva su e si andava a Lugano a ber qualcosa in riva al lago, o in Liguria a farsi un fritto misto, o una grigliata sulla spiaggia.

Altro che Delivery…

Ci si trovava da chi aveva la casa libera o già abitava da solo e si cucinava tutti insieme.

Altro che Smart Working…

Si andava a lavorare, si cominciava come apprendisti, si guardava e si imparava, d’estate si lavorava come camerieri nei bar e nei ristoranti per tirar su un po’ di grano.

Altro che vacanze pianificate con internet…

Si prendeva la moto o la macchina, una cartina, tenda, sacchi a pelo e via, durante il viaggio si dormiva in autostrada, sulla spiaggia, e c’era sempre quello che diceva: andiamo a trovare mio cugino che è un figo e ci divertiamo e poi prendeva le mazzate perché il cugino era uno sfigato.

E oggi? E domani, che vite avranno i ragazzi? Tutto è programmato, tutto è tracciato, tutto è controllato, tutto è vietato, tutto dev’essere eco compatibile, tutto dev’essere politicamente corretto.

Certo loro oggi sono contenti, sono giovani e questa nuova società li ha cresciuti e indottrinati così, quindi per loro è una cosa normale, sono felici… ma quante cose si perderanno?

Cose che solo da ragazzo puoi fare, cose che non potrai più rifare, anni che non potrai più rivivere.

Ragazzi… non vi omologate, tornate nelle vie, nelle piazze, sulle spiagge, andate nel posto di lavoro.

Non fatevi rinchiudere !!!

Bruno Carmignani