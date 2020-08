Ennesima rissa giardini via Don Calabria – Bottigliate finite nel sangue

E dopo pochi giorni dall’ultima denuncia inviata in merito alla situazione dei Giardini di Via Don Calabria – #Cimiano#Municipio3#DonCalabria ecco l’ennesima rissa fra Italo-Sudamericani finita nel #sangue

La mattina dopo la Polizia scientifica a rilevare tracce di quanto accaduto e che si sarebbe potuto evitare se solo il Municipio 3 e l’Amministrazione Comunale avessero ascoltato il sottoscritto e le decine di cittadini che in questi anni si sono rivolti all’amministrazione per denunciare le continue risse, bivacchi e urla fino a tarda notte all’interno di quest’area

Eppure le proposte ci sono e sarebbero anche di facile attuazione: eliminazione tavoli e sedie, recinzione dell’area con chiusura notturna, intensificazione dei pattugliamenti, presidi durante le notti del weekend….

Probabilmente la sicurezza dei cittadini non è una priorità per questa amministrazione oppure, peggio che peggio, non si è in grado di dare corso a nessuna fra queste poche e semplici richieste visto che NULLA è stato attuato !!!!

Di certo non staremo in silenzio, amministrare una città significa prendersi oneri, onori e responsabilità, cosa che purtroppo, per alcuni, non sembra proprio esser chiara.

Marco Cagnolati consigliere (F.I) Municipio 3