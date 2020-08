Covid, Fontana conferma: cura al plasma vincente grazie a studi San Matteo

“Donald Trump ha annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato l’uso del plasma nella cura del Covid-19, sostenendo che i benefici conosciuti e potenziali del prodotto superano i rischi conosciuti e potenziali. La cura con il plasma è vincente, grazie agli studi del San Matteo di Pavia con la collaborazione dell’ospedale Poma di Mantova, si sta già applicando con ottimi risultati in tutta Italia e ne siamo orgogliosi”. Lo ha scritto su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “La Lombardia dalla sua trincea alla guerra al virus non solo ha dimostrato di sapersi difendere ma anche di attaccare e vincere”, ha aggiunto il presidente della Regione.

