Coronavirus: 7 nuovi casi a Milano, 50 in Lombardia. Nessun decesso. Nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio.

Nella provincia di Milano i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus sono stati 15, di cui 7 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono 50 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico). I tamponi effettuati sono stati 5.548.

I guariti/dimessi sono saliti di 71 unità per un totale complessivo di 75.319, di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva sono rimasti 14, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono saliti a 150 (+3). Non si è verificato alcun nuovo decesso.

Non si è riscontrato nessun contagio nelle province di Cremona, Lecco e Sondrio.