L’impegno di Simone Feder per quella Milano disperata: testimonianza

El Tio… lo incontrai la prima volta sulle scale del bosco a #Rogoredo. Ricordo quel momento…Mi avvicinai a lui in punta di piedi… Mi aveva urtato il cuore…

Era là su quei freddi gradini, nella sua solitudine, che cercava di affogare i suoi pensieri di blackout di senso in quella tremenda notte di maggio del 2017.

Ogni tanto ci incontriamo o ci scriviamo, questa notte mi è arrivato un suo vocale. “Simone aiutami non ce la faccio più, volevo parlare con te per cercare di entrare in comunità… questa vita mi sta distruggendo e anche se uso poco non sto bene. Riusciamo a vederci ma non a Rogoredo, riusciamo a incontrarci in un posto più tranquillo? Se non riesci ti raggiungo io…”

Il suo bisogno? Qualcuno che gli ripeta che può farcela, qualcuno che gli dia una pacca sulla spalla e, soprattutto che, costi quel che costi, non lo lasci solo.

Post di Simone Feder psicologo e autore del volume “Alice e le regole del Bosco”