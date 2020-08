Comune, De Pasquale (FI): Sala-Grillo, pagina umiliante per la sinistra milanese

Il sindaco di Milano Beppe Sala, che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze in Liguria, ieri è stato visto con Beppe Grillo in Toscana, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, di fronte a Villa Corallina, la casa del comico ligure.

Sala e Grillo, secondo quanto riportato da Mianews, si sono intrattenuti sulle sdraio all’esterno della villa, sulla spiaggia pubblica, quindi sono entrati in casa per pranzare. Tra loro, ha spiegato il primo cittadino, c’è un rapporto personale aperto da tempo, tanto che Sala in alcune occasioni ha espresso apprezzamento per il ruolo di Grillo all’interno del Movimento 5 Stelle e per l’attenzione ai temi sociali.

“Il Sindaco di Milano che va a baciare l’anello a Beppe Grillo per assicurarsi il sostegno M5S è una delle pagine più umilianti della sinistra milanese”. Così Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, ha stigmatizzato l’incontro in Toscana tra Giuseppe Sala e Beppe Grillo. “Nel suo cinismo di potere, Sala è convinto di poter mettere assieme una coalizione che va dai palazzinari ai centri sociali, dai banchieri a Beppe Grillo. L’accordo coi Grillini allontana Sala dal riformismo milanese, che non ha nulla a che spartire con l’Antipolitica e le fesserie antindustriali che animano i grillini. Spieghi Sala alla Milano che produce che vuol far ripartire Milano alleandosi con Azzolina, Toninelli e Di Battista. Sala coltiva accordi di vertice – ha concluso De Pasquale -per salvare la poltrona, questo facilita il centrodestra che guarda alle domande concrete dei milanesi”