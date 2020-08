Cari lettori,

La piccola ma attivissima redazione di Milano Post va in ferie.

Siamo stati al vostro fianco con notizie e commenti anche in un periodo terribile e inimmaginabile come quello vissuto per la Pandemia.

Adesso per qualche settimana il Giornale esce in edizione ridotta per consentire ai collaboratori di ricaricare le pile.

Buone ferie e un sereno Agosto a tutti Voi.

Il direttore