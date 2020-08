“Estate Sforzesca” prosegue fino al 4 settembre. A Ferragosto spettacolo gratuito con la “Milanesada”

Parte con lo spettacolo “Grandi Musiche per Grandi Film“, concerto dell’Orchestra a Plettro Città di Milano, l’agosto di Estate Sforzesca, che offrirà 35 serate fino alla conclusione della rassegna, il prossimo 4 settembre. Tra queste la serata di Ferragosto, a ingresso gratuito ma, viste le norme sul contenimento del contagio da coronavirus, con prenotazione obbligatoria tramite mailticket o registrazione nominale in serata fino ad esaurimento posti. In coerenza con il titolo di questa stagione di Estate Sforzesca, “Un palcoscenico per Milano”, la serata del 15 agosto sarà una “Milanesada” dedicata al mondo e alla storia della canzone, del teatro e del cabaret milanesi, grazie alla partecipazione di artisti come Enrico Beruschi, Roberto Brivio, Alberto Patrucco, Grazie Maria Raimondi, David Riondino e Franco Visentin.

Culturale Sanpapié; mercoledì 5 “Come Together: Monday Orchestra Plays The Beatles”, concerto della Big Band diretta da Luca Missiti in omaggio ai Fab Four; giovedì 6 “Electroclassic Summer Night” a cura di Ottava Nota; venerdì 7 “Il classico concerto rock: The Pax Side of the moon vs. Le Cameriste Ambrosiane” a cura di Milano Classica; sabato 8 il concerto a cura di Milano Classica, “Davide Locatelli suona 88 sfumature di… rock!”, che esplora attraverso il pianoforte la storia del rock dalla fine degli anni ‘50 alla metà degli anni ’90; infine, domenica 9 va in scena lo “Zelig Live Show – Summer edition”, spettacolo a cura di Zelig Media Company.

Il programma completo è consultabile su yesmilano.it/estatesforzesca