Il commento di Luciano: 38a e ultima di serie A

Nelle altre partite, nuovo scivolone casalingo della Juventus contro la Roma, in una partita ormai senza alcun interesse di classifica. Seguono le sconfitte anche della Lazio a Napoli, con i biancocelesti di Inzaghi che tuttavia festeggiano la “Scarpa d’oro” conquistata dal loro cannoniere Immobile, a segno anche in questa partita e a quota 35 reti, miglior realizzatore in Europa e (finalmente!) nostro connazionale. Anche il Milan chiude il campionato con un’altra vittoria, all’insegna di una serenità e una coesione di squadra ritrovate, dominando per 3-0 un Cagliari senza troppe velleità.

Brescia e Sampdoria pareggiano senza emozioni e le rondinelle salutano la serie A, mentre la Samp festeggia la sua permanenza. Prima fase dell’ultima giornata che si chiude così, augurandoci che il prossimo campionato riprenda le sembianze di un torneo normale.

Nell’ultima sequenza di incontri della Domenica, nessun ribaltone per quanto riguarda la retrocessione, con il Genoa che ha la meglio sul Verona e condanna di conseguenza il Lecce alla serie B in compagnia di Brescia e Spal. Emesso l’ultimo verdetto, che conclude quindi la selezione delle squadre per il prossimo campionato, resta solamente la nuda narrazione di risultati ormai ininfluenti sulla classifica finale, con Bologna e Torino in parità, Udinese che prevale in casa del Sassuolo e Parma che si impone su un Lecce ormai rassegnato in virtù della vittoria del Genoa, la cui sconfitta era l’unica speranza di salvezza per i pugliesi.

Buon Lunedi e buone vacanze agli amici che possono farle, siamo giunti quindi alla 38a e ultima giornata di questo straordinario (lasciamo stare tutti perchè) campionato. Gli ultimi appuntamenti che hanno un valore simbolico nei primi posti della classifica,esclusa, vedono la sfida tra nerazzurri per la conquista del podio d’onore, un secondo posto che per l’sarebbe un primato assoluto nella sua storia. Per l’invece rappresenta un ritorno a livelli più consoni al suo blasone, dopo anni di buio post-triplete. E in casa dei bergamaschi avviene, forse un po’ a sorpresa, che si assista ad un primo tempo di predominio da parte di un’molto in palla, tanto da creare nel giro di 90 secondi iniziali ben due palle gol. La seconda va a segno, su incornata di D’Ambrosio che raccoglie un pallone su corner, sfuggito alla presa di Gollini in ritardo nell’uscita.che sembra autoritaria, anche con un Lautaro tornato vicino ai suoi livelli, e che prima della mezz’ora raddoppia con uno splendido gol di Young. Il punteggio non cambia nella ripresa, qualche occasione per l’di ridurre lo svantaggio è vanificato dalla difesa interista o da errori degli attaccanti, e l’conduce tranquillamente in porto un risultato e un piazzamento che da fiducia per il futuro, anche nell’immediato, in proiezione Europa League.

La Fiorentina chiude con una vittoria in casa della Spal, un campionato da dimenticare quello dei viola. E aggiungiamo, per certi aspetti, campionato da dimenticare per tutti, sportivi e non, disorientati e perplessi per cause imprevedibili e augurabilmente irripetibili. Buone vacanze a tutti, arrivederci al prossimo appuntamento con una nuova stagione più simile alle precedenti, tranne forse per chi potrebbe aver toccato un record difficilmente replicabile per numero di titoli nazionali consecutivi.