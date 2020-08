I nuovi tempi dell’AMBROSIANA dal 4 agosto

Da martedì 4 agosto, la Pinacoteca Ambrosiana osserverà un nuovo orario dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 18.00; e ogni martedì, ingresso a prezzo speciale (€7,00).

Fino al 6 settembre, l’Ambrosiana ospita la mostra Autografi femminili dalle collezioni dell’Ambrosianache presenta una serie di documenti di donne che si sono distinte, ciascuna nel loro campo d’indagine. Si troveranno alcuni fogli dattiloscritti donati dalla poetessa milanese Alda Merini (1931-2009) al Cardinal Gianfranco Ravasi, fogli autografi di Gaetana Agnesi (Milano, 1718-1799) una delle più importanti matematiche di tutti i tempi,prima donna autrice di un libro di matematica e prima a ottenere una cattedra universitaria di matematica all’Università di Bologna; a queste si affianca la teca con i capelli di Lucrezia Borgia (1480-1519) e parte del carteggio tra la stessa e l’umanista veneto Pietro Bembo, e le lettere a Federico Borromeo di suor Virginia de Leyva (1575-1650), nota per aver ispirato a Manzoni il personaggio di Suor Gertrude,la Monaca di Monza dei Promessi Sposi.

Informazioni: tel. 02.806921; contatti@ambrosiana.it

Norme di accesso alla Pinacoteca Ambrosiana

L’ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro che indosseranno la propria mascherina (chirurgica o FFP2 senza valvola), che andrà mantenuta indossata per tutta la visita. All’ingresso i visitatori, una volta accertata con termoscanner la temperatura corporea, dovranno detergersi le mani con apposito gel igienizzante e indossare poi guanti protettivi monouso forniti dalla Pinacoteca. Presso l’atrio di ingresso e nelle sale espositive sarà necessario rispettare la distanza di almeno 1,5 metri dagli altri visitatori e seguire le normative di sicurezza esposte in atrio e pubblicate sul sito web. Non saranno disponibili – almeno in una prima fase – le audioguide.