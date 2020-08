Coronavirus: sono 5 a Milano i nuovi positivi, 38 in Lombardia. 8 i decessi

I nuovi casi di positività al virus ieri sono stati 5 a Milano città, 10 in tutta la provincia

In Lombardia invece i nuovi casi sono stati 38 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici). I guariti/dimessi sono in totale 73.676 (+164) (72.209 guariti e 1.467 dimessi)

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono rimasti 9, i ricoverati non in terapia intensiva 153 (-5 da sabato)

I decessi ieri sono stati 8, per un totale complessivo di 16.815.