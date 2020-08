“Ordinarie Follie” (con video)

Torniamo a parlare di ERP Edilizia Residenziale Pubblica insieme a Simone Sollazzo (Cons.Comune Milano), ad Emanuele Santamato (Com. Rinasci Futuro) e ad Oscar Persico del Comitato di residenti, per delle dovute e sacrosante segnalazioni. PERCHE’ i problemi NON vanno in vacanza ad agosto. Nello specifico nelle case popolari di Via Giuffrè/Villani gestite da MM case, permangono disagi fatti di degrado accumulato, #occupazione abusiva e controlli inesistenti. Ciò porta addirittura ad avere locali tecnici e di servizio aperti a chiunque oltre che box e cantine che fungono da bagno e doccia (c’è chi ha trovato uomini nudi intenti a sciacquarsi ) Un vero peccato per Milano avere delle situazioni così, dove sicurezza legalità e qualità della vita paiono molto lontane da quel “paradiso ” raccontato dalla giunta comunale.

www.cityreport.it Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Riprese BoyCam Diamond Frank