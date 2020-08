Smog, Cattaneo: blocco diesel euro 4 slitta dal primo ottobre a gennaio 2021

“La decisione di far slittare il blocco dei diesel euro 4 dal primo ottobre 2020 al primo gennaio 2021 è quanto avevamo auspicato, soprattutto in relazione alle condizioni di emergenza straordinaria che abbiamo dovuto affrontare con l’emergenza-Covid 19”. Lo ha detto l’assessore lombardo all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, commentando l’esito dei lavori del Tavolo del Bacino padano con gli assessori regionali all’Ambiente Irene Priolo (Emilia-Romagna), Matteo Marnati (Piemonte) e Gianpaolo Bottacin (Veneto).

“Con questa decisione – ha aggiunto Cattaneo – vogliamo offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella ‘Fase 3’, l’utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai molti cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia”.

L’obiettivo è lavorare “per compensare questa iniziativa con qualche altra misura. Bisogna ragionare sugli impianti di riscaldamento, in particolare su quelli a biomassa, che abbiamo visto essere il punto più critico per le polveri”. In agenda è previsto un aggiornamento dell’accordo di Bacino Padano che sarà sottoposto in autunno ai presidenti delle Regioni e al Ministero dell’Ambiente, “in modo tale da valutare quali ulteriori modifiche da attuare dal primo di gennaio 2021”, ha detto Cattaneo.