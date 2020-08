Municipio 3, Cagnolati (FI) : emergenza sicurezza e degrado P.zza Durante

Ancora una volta Marco Cagnolati (FI), consigliere di Municipio 3, è costretto a rivolgersi alle autorità competenti di Palazzo Marino, Municipio 3 e Polizia Locale riguardo alla situazione di P.zza Durante, ormai grave e bisognosa di un intervento concreto ed urgente

“Premesso che il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta ai residenti, stranieri, e turisti.

La nostra città è dotata di numerose aree e spazi adibiti a verde pubblico in cattivo stato di manutenzione che contribuiscono ad aumentarne il degrado.

In P.zza Durante è presente una grande area verde dotata di spazio gioco per bambini ed area di sgambamento cani

I giardini sono frequentati sia di giorno che di notte da individui che ivi dormono, mangiano, bevono, espletano i propri bisogni fisiologici e conducono presumibilmente attività illecite (spaccio di droga, consumo di sostanze stupefacenti, ecc…)

Feci umane assieme a spazzatura di vario genere sono state trovate sullo scivolo presente all’interno dell’area gioco e lungo i vialetti

Quasi ogni mattina si ritrovano bottiglie di birra abbandonate per tutta l’area, durante la notte sono stati segnalati più volte dai residenti atti osceni e rapporti sessuali che si sarebbero consumati all’interno dell’area verde complice il buio e la presenza di siepi.

Tali comportamenti si configurano come “consuetudini” a causa dei rari controlli ad opera delle forze dell’ordine che, al contrario, laddove esercitati con una certa frequenza, potrebbero fungere da deterrente.

Oltre a questo i residenti segnalano frequentemente rumori molesti, canti, urla, musica ad alto volume per tutta la notte (situazione tale per cui è impedito il riposo a chi abita nei palazzi circostanti).”

Per tutti questi motivi il consigliere Cagnolati chiede:

“• L’intensificazione di controlli e pattugliamenti da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc…) dell’intera areasoprattutto in orario notturno

• Di valutare la creazione di un presidio fisso all’interno di quest’area da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza al fine di controllare quello che accade e più e più volte è stato segnalato dai residenti

• Di valutare il potenziamento dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Milano installando un maggior numero di telecamere all’interno dell’area in questione monitorando e sorvegliando più attentamente questa parte del Municipio 3

• Di posizionare cartelli indicanti la presenza di telecamere per informare i frequentatori dell’area della presenza di questi manufatti in modo tale da fungere da deterrente neiconfronti di chi avesse intenzioni non consone al vivere civile

• Di valutare la chiusura notturna dei giardini mediante realizzazione di una cancellata in modo tale da eliminare il problema sopra segnalato

• Di relazionare in forma scritta in merito alle azioni che si riterranno utili adottare al fine di risolvere quanto lamentato dai cittadini residenti”