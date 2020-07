Coronavirus: 6 casi ieri a Milano, 46 in Lombardia. 2.300 test sierologici su dipendenti comunali: 3% positivi

Sono 13 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi al coronavirus, di cui 6 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia ieri sono stati 46 di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici a fronte di 8.658 tamponi eseguiti. Non sono registrati nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 161 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono rimaste 13. Sono 154 (+3) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.280.533 tamponi. Nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio non si sono registrati nuovi casi di contagio.

Una nota di Palazzo Marino comunica “Oltre 2.300 test sierologici di cui poco più del 3% con risultato positivo al SarsCov 2. Questi i primi risultati ottenuti dall’indagine condotta dall’Amministrazione su dipendenti comunali, lavoratori e utenti dei Centri Diurni Disabili e Polizia locale. In particolare, l’Amministrazione ha condotto test sierologici su 1.158 dipendenti, per la maggior parte educatori di nidi e scuole dell’infanzia, di cui solo 32 positivi; a questi si aggiungono anche 97 tamponi orofaringei che hanno dato come esito un solo caso positivo. Grazie alla convenzione tra ATS, ASST Fatebenefratelli Sacco e Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, sono stati poi effettuati test sui lavoratori dei Centri Diurni Disabili (CDD): 217 test di cui 22 positivi e 22 tamponi tutti negativi. Test sierologici e tamponi anche per gli utenti dei Centri: 142 esami, tutti negativi. Per quanto riguarda il corpo di Polizia Locale, grazie alla convenzione tra ATS, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Direzione Sicurezza Urbana, realizzati 854 test sierologici, di cui 26 positivi, e 26 tamponi orofaringei con un solo caso positivo.”