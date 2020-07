Macao, Sardone: “sinistra non provi a fare sconti agli abusivi: sgombero unica soluzione”

“Tra i team finalisti del bando Reinventing cities che avranno il compito di riqualificare le aree dismesse di Milano, secondo indiscrezioni di stampa c’è anche qualcuno, che su invito del Comune, ha già avviato una sorta di collaborazione col centro abusivo Macao. L’assist del Comune, che ha inserito nel bando la palazzina liberty occupata, agli abusivi è stato prontamente raccolto. Assurdo: chi ha deturpato l’ex macello di viale Molise non può e non deve in alcun modo avere voce in capitolo sul futuro della nostra città. La sinistra non si azzardi a fare sconti al Macao, piuttosto dia un vero segnale di legalità: sgomberi il centro sociale. Sentire parlare gli abusivi di esperienza politico-culturale fa abbastanza sorridere: forse si riferiscono alla cultura dello spaccio di droga? Alla cultura dell’evasione fiscale? Alla cultura dell’abusivismo?”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

