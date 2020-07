Coronavirus: 16 nuovi casi a Milano, 53 in Lombardia. Gallera “I nuovi ricoveri specie per altre patologie”

Sono 21 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 16 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia ieri sono stati 53 di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologici a fronte di 6.326 tamponi eseguiti. “Si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata” ha specificato l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Ieri si è verificato un nuovo decesso, dopo che negli ultimi quattro giorni non ne erano stati registrati. I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono 99 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 13, una in meno. Sono 151 (+14) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.271.875 tamponi. Nelle provincie di Como, Lecco, Mantova, Monza e Brianza non sono stati registrati nuovi casi.