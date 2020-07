Municipio 3, Cagnolati (FI): il degrado di via Andrea Costa richiede intervento urgente

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (F.I.), ritenendo la situazione di Via Andrea Costa ormai così grave da richiedere un intervento urgente, ha presentato un’interrogazione a Palazzo Marino, al presidente del Municipio e ai Vigili di zona

“Come segnalato da diversi mesi si stanno moltiplicando occupazioni abusive e bivacchi in gran parte della nostra città

La situazione è ormai divenuta insostenibile sia da punto di vista igienico sanitario, sia per i residenti delle zone interessate che hanno perso la possibilità di utilizzare aree gioco, aree verdi, panchine, insomma tutte quelle zone occupate, soprattutto in orario serale, da personaggi dediti al consumo di alcolici ed all’espletamento dei propri bisogni corporali nelle aiuole o sui muri dei palazzi circostanti.

Gli strumenti legislativi messi in campo dal Governo in materia di sicurezza delle città passano anche per l’ampliamento dei poteri del Sindaco in relazione alla possibilità di adottare ordinanze urgenti e contingibili

Come è noto, l’articolo 50 del T.U.E.L. dispone a riguardo che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Grazie al DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017 (G.U.R.I. 20 febbraio 2017, n. 42), n. 14 – tali atti possono essere adottati dal primo cittadino, quale rappresentante della comunità locale, anche per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica, decoro, tranquillità e del riposo dei residenti

In Via Andrea Costa da tempo viene segnalata una situazione di estremo degrado sia diurno che notturno, i residenti dell’area interessata si ritrovano giornalmente a dover fare lo slalom fra innumerevoli rifiuti, bottiglie di birra abbandonate, sporcizia varia disseminata per tutta l’area

La sera poi ancora peggio, le panchine verrebbero usate fino a tarda notte da gruppi di incivili che disturberebbero il riposo dei residenti abbandonando e rompendo bottiglie di birra, scatole di pizza, residui di cibo (con il concreto rischio igienico sanitario dell’aumento della popolazione murina di zona), rifiuti vari, espletando i propri bisogni fisiologici all’aperto davanti a tutti ed utilizzando la fontanella presente come fosse un bidet personale

La zona verrebbe inoltre utilizzata per abbandonare rifiuti di vario genere, numerose sono state le segnalazioni effettuate dai residenti in tal senso

La presenza di “minimarket” aperti fino a notte inoltrata aumenterebbero e favorirebbero questo fenomeno, verrebbe infatti venduta birra di continuo e a tutte le ore della giornata assieme ad altri alcolici/superalcolici

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento ed in particolare al Sindaco quale Ufficiale di Governo e rappresentante della Comunità e dei Cittadini del Comune di Milano:

1. Che si intervenga mediante un aumento dei pattugliamento in zona all’interno della località indicata oggetto della presente interrogazione in collaborazione con le altre forze di Pubblica

Sicurezza sia in orario notturno che diurno in modo tale che l’area venga costantemente monitorata e sorvegliata al fine di evitare quanto segnalato

2. Ad Amsa che si intensifichino i turni di pulizia al fine di fare in modo tale che i cestini vengano regolarmente svuotati e l’area circostante ripulita e sanificata quotidianamente

3. Che si intervenga mediante l’emanazione di un’ordinanza restrittiva valida almeno 3 mesi in merito alla vendita ed al consumo all’aperto di alcolici all’interno dell’area segnalata e nei 500 metri limitrofi in orario notturno in modo tale da verificarne l’efficacia nel limitare situazioni di questo tipo in relazione agli assembramenti notturni ed al tappeto di vetri, cocci e bottiglie che si ritrova quasi ogni mattina

4. Che si effettui un potenziamento del sistema di video sorveglianza del Comune di Milano all’interno della zona di cui in oggetto installando nuove telecamere al fine di poter sorvegliare costantemente l’area in questione ed allo stesso tempo che si provveda al posizionamento di cartelli segnalanti la presenza di telecamere in modo tale che siano un deterrente tale da prevenire eventuali comportamenti illeciti

5. Di relazionare in forma scritta in merito alle azioni che si riterrà opportuno intraprendere per risolvere quanto segnalato”