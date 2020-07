La nuova moda: oziare su materassi, tra sporcizia e inciviltà

Si può ironizzare, si può anche osservare in modo distratto, ma non si capisce perché certi assembramenti non risultino pericolosi per l’amministrazione. Per essere maliziosa: dove fuggono e vengono accolti alcuni migranti positivi fuggiti dai luoghi di quarantena? Lambrate informata osserva “La sigla di chiusura di “Quelli della Notte”, una famosissima trasmissione condotta da Renzo Arbore, dovrebbe essere l’inno del Municipio 3 di Milano.

Da Porta Venezia a Rubattino, non c’è quartiere dispensato da bivacchi di gente che ozia su materassi a una o a due piazze.

Viene da pensare che si tratti di un progetto partorito dalla mente dell’Assessore al Benessere e alla Felicità Luca Costamagna, eletto dal Parlamentino Democratico per ottimizzare la qualità della vita dei residenti. Eppure ai cittadini il rilassamento sui materassi ha causato il sentimento opposto d’infelicità. Il benessere di pochi è diventato l’incubo di molti.

Sporcizia, violenza, spaccio, baldoria, inciviltà gravita intorno al giaciglio che anche ieri regnava al centro della piazza della Stazione Ferroviaria di Lambrate.

Ci domandiamo dove sia la Polizia Locale…ma forse la risposta ce la possono dare i politici al governo di Milano.”

(foto Lambrate Informata)