Coronavirus: 12 ieri i nuovi positivi al virus a Milano, 79 in Lombardia. Ancora nessun decesso

Sono 25 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 12 a Milano città.

Per il secondo giorno consecutivo ieri non si sono segnalati decessi a causa del coronavirus in Lombardia. I nuovi casi di positività sono stati 79 di cui 30 a seguito di test sierologici e 18 ‘debolmente positivi’, a fronte di 10.725 tamponi eseguiti. I nuovi guariti/dimessi da venerdì sono 63 e le persone che si trovano in terapia intensiva sono 13 ( 4 in meno), 148 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.253.500 tamponi. Nelle provincia di Pavia, Cremona e Sondrio non si sono registrati nuovi casi, a Milano 25, a Bergamo 19, a Brescia 16, a Mantova 7, a Lecco 3, a Varese 3, a Lodi 2, a Monza Brianza 2 e Como 2.