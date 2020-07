La città affonda mentre Sala fa il selfie con Soumahoro

Venerdì la città è finita sotto una bomba d’acqua che ha fatto più danni del solito. Oltre ai sottopassi impraticabili, si è allagata l’Università Bicocca, le case Mm di PonteLambro, tantissime cantine private. Come sempre ai disagi al traffico e al trasporto pubblico si è unito il problema dei blackout dovuti a cabine A2A collocate in basso e allagate.

Per di più stavolta, nonostante l’allarme della Protezione Civile, Mm, Amsa e Vigili sono intervenuti in ritardo.

Ma il Sindaco dove era? Beppe Sala era impegnato a Roma a portare Aboubacar Soumahoro dal Ministro dell’Interno Lamorgese. Obiettivo sostenere la richiesta di Soumahoro di regolarizzare tutti i braccianti clandestini d’Italia.

Questa vicenda è emblematica del modo effimero di concepire il lavoro di Sindaco di Beppe Sala

Mentre la città affonda per mancanza di manutenzione e perché Sala in 4 anni non ha seguito l’attuazione del progetto Vasche sul Seveso, il Sindaco si scomoda a Roma per una foto opportunity con Somahoro, una figurina da aggiungere all’Album della sinistra buonista e delle sardine.

Per avere un Sindaco che fa il Sindaco Milano dovrà aspettare il 2021.