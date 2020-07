Covid, parte negli aeroporti la sperimentazione del Test rapido salivare

Parte negli aeroporti di Milano la sperimentazione sull’utilizzo del Test rapido salivare per l’individuazione del Covid 19 in pochi minuti. Sea, la società che gestisce gli scali di Linate e Malpensa, ha deciso di portare avanti insieme all’Università dell’Insubria la sperimentazione dell’esame rapido, coinvolgendo su base volontaria i dipendenti che potranno sottoporsi a test salivare e toccatura lacrimale. Entrambe le procedure innovative sono state sviluppate nei laboratori dell’ateneo di Varese. In una nota Sea spiega di aver deciso di partecipare alla sperimentazione “in quanto l’esito positivo della sperimentazione consentirebbe l’utilizzo dei test salivari in aeroporto anche per i passeggeri e questo potrebbe rivelarsi una leva importante per la ripresa del trasporto aereo”. Sea in questa prima fase proporrà ai suoi dipendenti la partecipazione al test per entrare a far parte del campione della sperimentazione rivolta “unicamente a personale residente in Lombardia”. In futuro, viene evidenziato, “disporre di un test di questo tipo permetterà, in caso di ritorno di una pandemia di COVID-19 nei mesi freddi o nel caso di future pandemie virali, di avere a disposizione un’arma preziosa per effettuare screening di massa”. (askanews)

