Coronavirus: 4 nuovi positivi ieri a Milano. 48 in Lombardia, nessun decesso

Nella provincia di Milano i nuovi casi risultati positivi ieri al virus sono 7, di cui 4 a Milano città.

In Lombardia nella giornata di ieri non si sono registrati decessi a causa del Covid-19. I nuovi positivi sono stati 33 (di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 debolmente positivi) a fronte di 7.039 tamponi effettuati. In quattro province lombarde non si sono registrati nuovi casi: si tratta di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

I nuovi guariti/dimessi sono stati 48, in totale 71.464 (di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi). I ricoverati in terapia intensiva sono rimasti 22, come sabato e i ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-1).