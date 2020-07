Aumentano gli incidenti. Sala ha cavalcato la moda dei monopattini senza predisporre regole e controlli

Un grave incidente è occorso ieri mattina in Via Edolo dove un monopattino che non ha rispettato una precedenza è stato travolto da un furgone.

Questo ennesimo e più grave incidente è il frutto della fretta e della improvvisazione con la quale Sala e Granelli hanno voluto cavalcare la moda dei monopattini.

I monopattini sarebbero una risorsa per la mobilità dolce se il Comune avesse predisposto prima regole e controlli per un corretto uso.

Nel mese di Gennaio ho scritto al Sindaco chiedendo che i 4500 monopattini a noleggio avessero obbligatoriamente 1)luci 2) limitatore di velocità 3) software per bloccare l’uso su aree non consentite ( ad es marciapiedi) 4) assicurazione obbligatoria 5) regole di uso e di parcheggio 6) controlli e sanzioni della polizia locale per educare da subito gli utenti.

Ancora oggi il Comune fa circolare, contro una sentenza del Tar, 4500 monopattini senza aver ottenuto dagli operatori o adottato egli stesso tutti questi accorgimenti.