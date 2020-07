Via Gola: controlli della polizia con unità cinofile

Controlli della polizia sono stati effettuati ieri in via Gola, via Don Rodrigo, via Carlo Torre e presso il parco Baden Powell, con gli agenti del Commissariato Porta Ticinese, il Reparto Prevenzione Crimine e la collaborazione di unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura.

I controlli oltre che su persone e veicoli, in via Gola si sono estesi anche una cantina di uno stabile, dove sono state ritrovate alcune dosi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per finire sono stati controllati gli avventori di due esercizi pubblici, uno in via Don Rodrigo e il secondo in via Carlo Torre. In quest’ultimo è stato identificato un cittadino extracomunitario ricercato per la notifica di rifiuto del permesso di soggiorno.