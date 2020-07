L’Orto Botanico di Brera è aperto al pubblico

Vale la pena di visitare l’Orto botanico di Brera, riaperto temporaneamente fino al 26 luglio. Poi resterà chiuso per manutenzione straordinaria fino al 31 agosto. Un angolo tra i più suggestivi di Milano. Un meraviglioso giardino nel centro della città. Grande 5000 mq,con più di trecento specie di piante diverse. Due ginko biloba centenari (tra i più antichi d’Europa), un tiglio alto 40 metri, un noce del Caucaso, piante tintorie, piante officinali. In questa stagione poi si può ammirare una moltitudine di fiori colorati. L’orto che vediamo oggi ha l’aspetto voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Nel giardino anche le due vasche in pietra disegnate dal Piermarini nel 1700, con le ninfee, la serra ottocentesca e la specola (l’antico osservatorio astronomico voluto da Schiapparelli per misurare le meridiane).

Aperto dal lunedì al sabato fino alle 18. Ingresso gratuito. Un’oasi nel cuore della città.