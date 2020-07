Viale Monterosa e le promesse di Sala, novello Pinocchio (con video di Bruno Carmignani)

Non c’è molto da dire, ma ci sono come sempre da osservare le “incompiute” di Sala. Il cantiere predisposto per i lavori è praticamente fermo, la velocità gareggia con le lumache, il disappunto degli abitanti non smuove la volontà di fare. E il cantiere crea disordine, disguidi. E responsabili che “leggano” con un po’ di buon senso l’abbandono, non ci sono. Eppure anche terminare i lavori, rendere fluida la zona è “rinascita”. Soprattutto quando si promette, calendario alla mano. Ma delle pinocchiate del sindaco chi si fida ancora?

