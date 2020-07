Mission Bambini: educatori a domicilio e giochi all’aperto per bambini in difficoltà

Hanno preso il via in questi giorni e sono in programma fino alla fine dell’anno, si tratta di due progetti organizzati da Fondazione Mission Bambini per 900 famiglie in tutta Italia (190 a Milano) e prevedono educatori a domicilio e attività all’aperto per bambini di 0-6 anni.

Mirano ad aiutare famiglie che vivono in contesti di degrado economico ed educativo e a cui servono supporti per affrontare questo periodo di emergenza. Come specifica il direttore generale Sara Modena i giorni del coronavirus “hanno acuito le disuguaglianze sociali in contesti di povertà materiale già in grande difficoltà, aumentando il rischio di creare danni indelebili nei bambini che vivono anche una condizione di povertà educativa, sinonimo di emarginazione sociale, carenza di cultura e di valori. Mission Bambini interviene in questi contesti difficili per far uscire dall’abbandono e dalla discriminazione questi bambini che saranno la futura generazione di adulti”.

Dunque per due volte alla settimana a casa delle famiglie sono presenti educatori domiciliari che garantiscono il supporto educativo dei bambini e controllano la loro salute, fisica e psicologica, fornendo alle famiglie gli strumenti necessari a gestire la quotidianità.

Anche le attività all’aperto sono riprese seppure nel rispetto del distanziamento sociale:in piccoli gruppi, accompagnati da un educatore, i bambini possono godere ogni giorno di sport e giochi all’aperto, necessari per ritrovare il benessere psicofisico attraverso il contatto con educatori e compagni.

Per info: www.missionbambini.org