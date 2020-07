Sala ” Non temo nessuno come avversario” Ma è al 52esimo posto: l’inutile antifascismo e l’incoerenza non pagano

Deve essere appagante avere la sicurezza e l’arroganza di Sala «Se mi candido non temo nessuno» E «Ho già detto che non so se mi ricandiderò, nessuno come me può farlo ma devo sentirmi nelle condizioni”, ma sottolinea che non si preoccuperebbe «per niente» del nome dell’avversario, perché «non avrei paura di chi mi mettono contro». Anche se i suoi miti, le sue convinzioni megalomani si sbriciolano e i milanesi aprono gli occhi sull’inefficienza spesso dimostrata in questo ultimo periodo. Nel sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, Sala scende al 52esimo posto e non è solo colpa del virus.

Strano, ma vero, il centrodestra è ai primi posti anche tra i governatori di regione: Primo Zaia, al secondo posto ancora il leghista Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia con il 59,8%, crescendo del 2,7% e al terzo posto Donatella Tesei dell’Umbria, sempre in quota Lega, col 57%. Subito dopo, al quarto posto, Jole Santelli, presidente della Calabria, di Forza Italia col 55%. All’ultimo posto Zingaretti. Ci sarà un motivo. Tra i sindaci ultimissimo, al 105esimo posto, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. Qualche stonatura nelle politiche di inclusione o dell’ideologia antistorica contro l’inesistente fascismo?

“A Milano chi vuole ricevere un contributo da parte del Comune per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale deve compilare e presentare l’apposita dichiarazione antifascista introdotta dalla giunta due anni fa. Non solo i compagni fanno la guerra alle classiche automobili mossi dal finto-ambientalismo, ma addirittura ci infilano una forzatura ideologica che non fa altro che ripetere quanto già previsto dalla nostra costituzione, solo per strizzare l’occhio a quella galassia di antifascismo militante che comprende l’ala più dura e oltranzista della sinistra”, scrive l’eurodeputata Silvia Sardone. Ma il rigore ad oltranza prende a pugni la cessione di uno spazio comunale all’ex brigatista Balzarani per la presentazione del suo libro. Questa la coerenza che ispira le certezze di Sala?