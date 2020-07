Al via a Milano cinema gratuito in piazza con furgone CineMobile

Da mercoledì 8 luglio a Milano parte il “CineMobile Summer Tour 2020”, le proiezioni di film a cielo aperto e gratuite con il furgoncino Fiat 618 del 1936 (perfettamente restaurato), che negli anni Trenta attraversava l’Italia trasformando ogni piazza in una sala cinematografica. Parchi, piazze e cortili di centri culturali e ricreativi di Milano e provincia rivivranno così la magia del “cinema com’era una volta”, nella sua dimensione pubblica, aperta, collettiva. L’ iniziativa, a cura di Cineteca Milano e che rientra nel palinsesto estivo “Aria di Cultura” del Comune di Milano, è resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo Assicura, Fondazione Cariplo e ai sostenitori che hanno partecipato al crowdfunding lanciato per l’occasione in giugno.

Quanto al programma, “Tutto il cinema in 50 minuti” è il format che Cineteca Milano propone: dai fratelli Lumière ai pionieri Georges Méliès e Luca Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione, con un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni “condensato di magia”. Si attraverseranno i decenni, le mode, i cambiamenti dell’immaginario collettivo, e il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle proiezioni attraverso quiz, commenti, racconti e suggestioni. Tutti i materiali proiettati appartengono all’Archivio Storico di Fondazione Cineteca Italiana. “Il desiderio di Cineteca Milano – si legge sempre in una nota della stessa Cineteca – è quello di poter raggiungere altri quartieri e paesi della cerchia metropolitana, per questo motivo è ancora possibile donare sostenendo il crowdfunding, affinché si possano programmare ulteriori date del tour”.