“Via Bobbio Disagi e Problemi” (con Video)

È quello che accade in via Bobbio, dove un lato del marciapiede è stato tolto ai pedoni per creare gazebi e tavolini ad un bistrot. Ma non basta, per fare ciò sono stati eliminati anche diversi posteggi per i residenti. Sfortunate poi anche le Case Popolari della via, che soffrono di cronica mancanza di manutenzione, e con parti sostenute da puntelli. Le barriere architettoniche rendono impossibile la vita ai disabili, nel mentre gli alloggi ristrutturati e non assegnati gridano vendetta ! A pensare che le soluzioni ci sarebbero, se le parti istituzionali si parlassero tra loro nell’esclusivo bene dei cittadini…

www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Body Cam Diamond Frank