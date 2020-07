IONONABBANDONO Francesca con Dea e George

Francesca, giovane imprenditrice e con alle spalle anni di studi e di formazione, nasce a Vigevano, un piccolo comune della Lomellina. Tra le risaie, apprende la consapevolezza di come la natura sia qualcosa di magico e di magnifico. All’età di 5 anni assieme al nonno Pino, si dedica a diversi sport amatoriali come la pesca, insieme a lui inizia a scoprire le meraviglie dei parchi, il saper coltivare l’orto e ad amare senza misura gli animali. Possiedo due “pelosi” Dea, giovane Bulldogue inglese salvata da un allevamento, e George, pet Therapy di Cavalier King. NON ABBANDONATE… ma AMATE…

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.