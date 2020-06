Ancora sangue sulle strade di Milano

Ieri sera, Lunedì 29 Giugno, si è verificata una violenta lite tra senza tetto nel centralissimo Corso Garibaldi. Uno dei due ha accoltellato l’altro. Immediatamente soccorso, non risulta essere in pericolo di vita. Ci racconta un testimone dei momenti immediatamente succesivi all’avvenimento, Paolo Lorelli, Responsabile Regionale di Forza Italia Giovani della Scuola e dell’Università:

“Da quel che raccontano i passanti sembrerebbe che dei senza dimora abbiano avuto una violenta colluttazione culminata con un accoltellamento.

Tutto ciò accade in Corso Garibaldi davanti agli occhi di tante famiglie e tanti bambini.

La sicurezza dei milanesi è una priorità e tali accadimenti devono essere da monito per il sindaco Sala al fine di intensificare i controlli sul territorio.”

Se Sala sta davvero pensando di far ripartire il turismo a Milano, episodi come questo sono tutto meno che un biglietto di rpesentazione convincente per la città- Forse, per i Ghisa, ci vorrebbero meno monopattini e più dissuasori per ristabilire ordine e sicurezza in città.