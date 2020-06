Ultim’ora: Negozi Zara – oltre 100 assunzioni in Italia

L’azienda è alla ricerca di oltre 100 persone da assumere come Addetti alle Vendite

Zara è una delle principali società di moda internazionale che offre nuove opportunità di lavoro ogni giorno, ed ora in Italia è alla ricerca di oltre 100 persone da assumere come Addetti alle Vendite, i quali dovranno fornire un alto livello di servizio al cliente, supportare il team nelle diverse funzioni (assistenza al cliente, gestione della cassa, ricezione della merce ed altro), mantenere rifornito il punto vendita, tenersi sempre aggiornato sulle ultime tendenze della moda, rispettare tutte le norme di salute e sicurezza, supportare i colleghi in caso di bisogno etc.

I candidati devono essere in possesso di diploma, curiosi, motivati, dinamici, versatili, creativi, inarrestabili, intraprendenti, proattivi, disponibili a lavorare part-time su turni flessibili.

Zara fa parte di Inditex, uno dei maggiori gruppi di distribuzione al mondo fondato in Spagna nel 1975 e del quale fanno parte altri marchi di moda tra i quali Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho e tanti altri, dove lavorano oltre 174 mila persone. Lavorare all’interno di Zara sarà… continua a leggere