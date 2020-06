“Casva o Casbah al QT8” (video)

A 2 anni dall ‘annuncio fatto dalla giunta, il casva (Centro alti studi sulle arti visive) la biblioteca, il punto ristoro e gli altri servizi sono un miraggio in via Isernia. Nel mentre, la popolazione si sorbisce feci ed urine in strada, le alcove della prostituzione, il motel per irregolari e lo spaccio nella struttura dell’ex mercato comunale del QT8. Con l’intervento di Simone Sollazzo consigliere /Portavoce al Comune di Milano. www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Body Cam Diamond Frank