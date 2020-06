Estate 2020 Visite guidate e attività didattiche per bambini e famiglie giugno-luglio 2020

Riprendono le visite guidate che i Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica dedicano a famiglie e bambini. Attività nuove e coinvolgenti, nell’osservanza delle norme anti-contagio da Covid-19, porteranno i piccoli visitatori e le loro famiglie a conoscere la meravigliosa storia della Cattedrale e il suo immenso patrimonio. I bambini svilupperanno attraverso l’esperienza e l’osservazione diretta delle opere d’arte la capacità di esplorare e di indagare, di osservare ed esprimere la loro creatività!

Qesta Estate l’offerta si arricchisce con gli speciali appuntamenti del DUOMO CAMPUS: ogni giovedì mattina i bambini sono invitati a percorrere un itinerario tematico diverso della durata di due ore, per imparare e divertirsi con attività pratiche e creative. Chi sceglierà di acquistare il pacchetto comprensivo di tre visite campus, potrà beneficiare di uno speciale sconto. La domenica il tour: “Su e giù per il Duomo” alla scoperta della Cattedrale e delle sue spettacolari e suggestive Terrazze: un intreccio di decorazioni architettoniche e ornato, che come merletti di marmo rosa di Candoglia impreziosiscono e alleggeriscono le alte e imponenti mura, decorandole con ghirigori fitomorfi, soggetti inaspettati tratti dal mondo naturale e creature fantastiche, tipiche dell’immaginazione medievale. Una foresta di pietra in tensione verso il cielo. Le schede didattiche di #PlayDuomo, che ogni martedì accompagneranno sino alla fine di giugno con divertenti attività digitali da fare a casa con mamma e papà, con l’ausilio di materiali facilmente reperibili: scoprire come realizzare un mosaico, diventare piccoli orefici, inventare animali fantastici, risolvere quiz e indovinelli e percorrere avventurosi labirinti, per conoscere i tanti segreti del Duomo e del suo affascinante patrimonio.

Visualizza e scarica le SCHEDE

Vi invitiamo a condividere con noi i vostri lavori inviando una foto all’indirizzo e-mail: didattica@duomomilano.it. Con le opere raccolte saranno realizzate gallery virtuali, pubblicate poi sulle pagine ufficiali Facebook, Instagram e Twitter del Duomo di Milano.

Giovedì 2 luglio ore 10.30 – “Il Taccuino dell’artista” Percorso: Museo del Duomo Durata: 2 ore Prezzo: € 14,00 a persona

Come nasce un’opera d’arte? Quali e quanti disegni si nascondono dietro la sua invenzione e realizzazione? Scopriamo, attraverso un percorso all’interno del Museo del Duomo, come lavoravano gli artisti, i materiali e le tecniche che utilizzavano.

Muniti di carta, penna, matite e pastelli, anche i giovani visitatori potranno realizzare un personale taccuino d’artista e, a fine visita, creare una piccola e originale scultura.

Giovedì 9 luglio ore 10.30 – “Una nuova Cattedrale” Percorso: Duomo e Museo Durata: 2 ore Prezzo: € 14,00 a persona

ai che il Duomo ha più di 600 anni? È stato costruito da Gian Galeazzo Visconti perché ci fosse una nuova Cattedrale per la città di Milano. Tra le sue navate e sotto le sue volte hanno camminato tanti personaggi famosi della storia. Ma come fu costruito? Ancora oggi operai, artisti e restauratori vi lavorano ogni giorno perché continui ad essere per tutti il simbolo della città di Milano.

Un percorso affascinante alla scoperta del gotico e della storia del monumento per giovani architetti curiosi.

Giovedì 16 luglio ore 10.30 – “Vita di corte” Percorso: Museo del Duomo Durata: 2 ore Prezzo: € 14,00 a persona

C’era una volta un Signore, un Vescovo, dame e cavalieri…Facciamo insieme un salto nel tempo all’inizio della costruzione del Duomo: intraprenderemo un viaggio per conoscere la storia della nascita della Cattedrale, la vita di corte e la moda dell’epoca medievale.

Parti con noi alla ricerca dei particolari nascosti nel Museo del Duomo e crea il tuo personale stemma medievale!

Giovedì 23 luglio ore 10.30 – “Storie da Museo” Percorso: Museo del Duomo Durata: 2 ore Prezzo: € 14,00 a persona

I personaggi che popolano le sale del Museo del Duomo hanno molte storie da raccontare… Ascoltiamo le sorprendenti e fantastiche avventure di santi ed eroi. Quali pericoli hanno dovuto affrontare e quali imprese hanno compiuto? Alla fine di questo coinvolgente percorso potrai liberare la fantasia e divertirti ad inventare la tua storia.

SU E GIÙ PER IL DUOMO

Domenica 21 Giugno alle ore 16.00

Domenica 5 Luglio alle ore 16.00

Percorso: Duomo + Terrazze in ascensore

Durata: 90 minuti

Prezzo: Speciale ridotto famiglia 1 adulto + 1 bambino € 32,00

(con possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli, al costo di € 13,00 a persona)

PER TUTTE LE VISITE:

Le attività sono rivolte a bambini dai 5 agli 11 anni.

È obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore per tutta la durata della visita.

Prenotazione obbligatoria online o per mail a didattica@duomomilano.it

Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la biglietteria del Museo del Duomo (Piazza Duomo, 12 – Palazzo Reale)

La Veneranda Fabbrica del Duomo ha predisposto misure idonee ad offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza, nel rispetto delle norme previste in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Tutti i partecipanti ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e verranno dotati di sistema di microfonaggio con auricolari monouso. Le radioguide saranno sanificate prima e dopo l’utilizzo.