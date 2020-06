Scandalo Atm: chiediamo le dimissioni dell’Assessore Granelli

La gravità della vicenda Atm non si esaurisce solo nelle responsabilità penali che saranno accertate dalla magistratura.

Bisogna rendersi conto di quali pericoli e quali rischi hanno corso milioni di passeggeri della metropolitana milanese. Per anni hanno subito le conseguenze di sistemi di segnalamento e frenaggio aggiudicati e manutenuti da funzionari infedeli e da aziende fornitrici che perseguivano non la sicurezza e l’efficienza ma i loro traffici.

Ora non è accettabile che dal Sindaco in giù si voglia scaricare tutto sui funzionari Atm.

C’è una responsabilità politica di chi non ha saputo controllatre Atm, di chi non ha preteso la rotazione dei dirigenti della manutenzione rete Atm, di chi non ha preteso da grandi aziende vincitrici di commesse miliardarie del Comune la massima correttezza e la immediata soluzione dei problemi “frenate” e “vibrazioni”. Questi problemi che hanno determinato incidenti, disagi, sembravano irrisolvibili, perché celavano vizi di aggiudicazione e di manutenzione notevoli. Ci rendiamo conto cosa significa che le aziende fornitrici del segnalamento subappaltavano dei lavori ad imprese di fatto gestite da chi doveva controllarle?

Chi minimizzava frenate e incidenti, senza approfondire, prendendo per buona ogni versione di Atm, non può stare ancora lì.

L’ incapacità di esigere controlli e tutela dei passeggeri ha un responsabile: l’Assessore competente, Marco Granelli, deve dimettersi.